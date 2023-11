"Altro che curve e pop, facciamo alloggi che servano"

"Non si possono usare le politiche di consumo di suolo zero – su cui possiamo tutti essere d’accordo – come alibi per non fare niente. Ho l’impressione che in alcune parte d’Italia la politica si trinceri dietro questo per non fare nulla e non va bene". A dirlo è stato Mario Cucinella, founder & creative director Mario Cucinella Architects Mca, durante la presentazione del terzo rapporto sul Mercato Immobiliare 2023 elaborato dall’Osservatorio Immobiliare di Nomisma. "Dobbiamo cambiare qualche parametro sul tema estetico e costruttivo. Possiamo costruire case pop che non abbiano il canone della bellezza stravagante, con tutte le curve… Facciamo case che servono: le persone che hanno bisogno di un’abitazione non hanno bisogno di qualcosa di complicato ma di una casa, punto. C’è un grande lavoro di progettualità importante da fare" ha aggiunto l’architetto Cucinella. "Su Milano stiamo facendo tante cose, anche per l’accesso alla casa della classe media, con SeiMilano, con appartamenti venduti a 3.500 euro al metro quadro o 2.800 euro in edilizia convenzionata" ha ricordato l’architetto Cucinella riferendosi al nuovo quartiere mixed-use (residenziale, commerciale e direzionale) in zona Bisceglie. Cucinella è intervenuto anche sulle difficoltà abitative degli universitari. "Ma non è gli studenti siano arrivati ieri a Milano o Bologna. Il fatto è che le università non fanno politiche sulle residenze, all’estero invece sì". "Avevamo 45mila studenti fuori sede dieci anni fa, oggi sono 70mila. Non è che non si sia fatto niente. Sono stati fatti più di 10mila posti letto nell’ultimo decennio, arrivando a 11.500. Il problema è allora perché ce ne fossero solo 1.500 prima" ha ribattuto l’assessore comunale alla Casa, Pierfrancesco Maran.

An.La.