Altro bene confiscato In carico al Comune

Assegnato al Comune di Pregnana Milanese un immobile confiscato alla criminalità organizzata, si tratta di una villa composta da due appartamenti, un ufficio e un boxmagazzino che nei giorni scorsi l’Agenzia nazionale che si occupa dei beni confiscati alle mafie ha assegnato al Comune.

"Siamo molto soddisfatti di questo risultato per il quale devo ringraziare gli uffici e la collega Roberta Borghi che ha seguito in prima persona l’istruttoria - commenta il sindaco, Angelo Bosani -. Da settembre lavoreremo per sviluppare il progetto di riutilizzo più adeguato scegliendo tra le varie ipotesi che abbiamo considerato, cercando anche i finanziamenti per sistemare gli immobili".

Si tratta del secondo bene confiscato che viene assegnato al Comune, un bene confiscato negli anni scorsi in via IV Novembre è stato trasformato in un asilo nido.

La villa assegnata ora era stata richiesta a marzo dall’amministrazione comunale che aveva presentato un programma per usare questo luogo nell’interesse pubblico con spazi di natura sociale, associativa, educativa o comunque legata ai servizi Comunali. Ora la consegna delle chiavi da parte dell’Agenzia è in programma già nelle prossime settimane. "La soddisfazione maggiore è sapere che un bene frutto di attività illegali e dannose per la società è stato ora assegnato al Comune che lo utilizzerà a beneficio della comunità - conclude il sindaco - un messaggio importante per promuovere il rispetto della legalità e accrescere la fiducia dei cittadini nello Stato".

Roberta Rampini