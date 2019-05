Milano, 10 maggio 2019 - Non sono volontari come gli altri: sul caschetto bianco spunta una penna scura. Potevano, gli alpini, riposarsi in occasione della loro festa, la 92esima adunata che comincerà oggi a Milano? Certo che no. Un gruppetto si è rimboccato le maniche, ieri, per cancellare i graffiti che deturpano piazza Leonardo Da Vinci (lato viale Romagna) fresca d’inaugurazione. Lo avevamo segnalato su queste pagine alla vigilia del taglio del nastro: imbrattate panchine, tavoli di legno e giochi, parte del pavè, le bacheche e persino la fontanella. Una piazza già “battezzata” dai writer prima ancora della presentazione ufficiale alla città. Ma da ieri pomeriggio qualcosa è già cambiato, grazie agli alpini che si sono uniti ai volontari e ai tecnici del Verde della zona, per l’iniziativa di «cleaning» (pulizia) supportata da Comune e Municipio 3.

Oltre all'elmetto bianco con la penna scura, non è sfuggita la divisa arancione degli alpini, quella della Protezione Civile di diverse sezioni: lombarde, dell’Emilia Romagna, del Veneto e non solo. Cinque alpini si sono dati da fare per riportare decoro. La pittura verde per le panchine è stata fornita dal Comune, mentre il comitato Abruzzi-Piccinni ha messo a disposizione il resto dei materiali tra cui i solventi per pulire le superfici di plastica. In prima linea la referente Fabiola Minoletti: «Oggi (ieri per chi legge, ndr) sono stati puliti 14 panchine, due fontanelle e due giochi per bimbi». Oggi dalle 15 si andrà avanti per tutto il pomeriggio lustrando le bacheche e gli altri giochi, eccetto quelli in legno che hanno bisogno di un intervento diverso, come il pavè. Una sconfitta per i writer che avevano usato i nuovi arredi come tele, sporcandoli con tag (firme) di diversi colori, dal bianco al nero al fucsia, abbondando pure con blu e verde fluorescenti. Ad aiutare i volontari è intervenuta Antonella Bruzzese, assessore all’Urbanistica del Municipio3: «Durante l’inaugurazione i bambini ci hanno comunicato il loro rammarico per gli atti di vandalismo di cui non comprendevano il senso. E come non capirli!». Adesso la piazza sarà davvero «nuova».