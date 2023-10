Allo SpazioMil. Klimt in versione virtual-reality

Allo SpazioMil di via Granelli domani sarà inaugurata "Klimt-the gold experience", la mostra immersiva nazionale targata Next Exhibition. Un evento visionario dove la cultura gioca con la tecnologia per creare un tributo all’artista ipnotico e rivoluzionario che ha fatto della sensualità dell’oro la sua cifra stilistica inimitata. Il percorso si snoda in cinque diverse aree di oltre 300 metri quadri dove pareti, pavimento e ogni elemento strutturale della location svaniscono per portare il visitatore in un mondo di incanto e meraviglia. La mostra prosegue con una sezione di virtual reality, che consente un’esperienza unica: vedere con gli occhi di Klimt, intento a osservare il mondo e trarre ispirazione dai paesaggi a lui più familiari per le sue opere. (Nella foto l’ultimo ritratto dipinto da Gustav Klimt, “La dama con ventaglio”). La.La.