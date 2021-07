Milano, 27 luglio 2021 - Il maltempo non concede tregua alla Lombardia. Messa a dura prova oggi la provincia di Como, dove si sono registrati allagamenti ed esondazioni mentre la strada statale 340 Regina è stata chiusa per una frana. Intanto Milano non può ancora tirare un respiro di sollievo. Resta infatti fino alle 8 di domani, mercoledì 28 luglio, l'allerta arancione (moderata) per il rischio temporali forti sul nodo idraulico di Milano, come confermato dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia. Il Comune di Milano, si legge in una nota, è pronto ad attivare i monitoraggi della situazione e in caso di necessità intervenire. Seveso e Lambro restano sorvegliati speciali.

Ma già da domani pomeriggio la situazione sul fronte meteo potrebbe cambiare in Lombardia, con l'anticiclone africano che si espanderà sempre più su tutta Italia, portando il sereno da nord a sud, anche se continueranno a persistere temporali alternati a schiarite sull'arco alpino.