Milano, 20 ottobre 2019 -È di nuovo allerta maltempo a Milano: il Comune, ricevuto un avviso di allerta in codice giallo del centro meteo regionale lombardo, ha deciso di attivare il Centro operativo Coc a partire dalle 14 di oggi (domenica 20 ottobre) e fino alle 18 di domani (lunedì 21 ottobre) per il rischio di intensi temporali e forte vento. È stato disposto il monitoraggio dei livelli dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro e sono state avvisate le squadre di Protezione civile e le pattuglie della Polizia locale. Anche la squadra del servizio idrico di MM sarà pronta a intervenire in caso di necessità.

Le previsioni meteo

Sulla Lombardia è attiva una circolazione depressionaria molto vasta di origine atlantica. Le correnti umide associate, provenienti dai quadranti meridionali, interesseranno la regione portando precipitazioni sui rilievi a fasi alterne fino a lunedì, mentre in pianura le piogge risulteranno più discontinue e deboli. Temperature in lieve aumento con neve sulle Alpi solo a quote intorno ai 3000 metri.

MILANO