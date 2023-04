Alleanze fra clan E Milano diventa terra di conquista

Alessandro

Continiello*

Per quanto riguarda lo ‘stato criminale’ in Lombardia, la recente Relazione della Dia, primo

semestre 2022, traccia un quadro non confortante quanto alle compagini associative genetiche, in primis la ‘ndrangheta, ormai radicate nel nostro territorio. Questa fotografia è da confrontarsi con il bilancio 2022 della Questura di Milano, esposto dal questore, Giuseppe Petronzi, durante la presentazione delle cerimonie per il 171 anniversario della fondazione della Polizia di Stato, ove viene indicata una crescita non solo degli arrestati (+14,5 %, ossia 4.368 in un anno), ma in particolare un preoccupante più 22% sotto la voce arresti per rapina e un aumento considerevole dei cosiddetti reati predatori di strada.

Sempre in merito alla criminalità organizzata, tutte le strutture deputate alla nostra sicurezza hanno ulteriormente segnalato la presenza delle cosiddette mafie esogene, ovvero compagini criminali straniere che, attraverso il radicamento nel nostro territorio nazionale e localeregionale, hanno acquisito spazi di manovra, talvolta in unione con le storiche mafie endogene, come in una joint venture illegale, talaltra agendo autonomamente: infatti, già nella relazione del secondo semestre 2021, la Dia parlava, ad esempio, della criminalità organizzata sudamericana in Lombardia.

In tal guisa, parallelamente al redditizio traffico di sostanze stupefacenti, si segnalano reati-fine o satelliti inerenti l’immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani, così come lo sfruttamento alla prostituzione (...) il

generale calo delle fattispecie delittuose collegate all’associazione di tipo mafioso e per delinquere, nonché ai delitti commessi con le circostanze di cui all’art. 416 bis, potrebbe essere connesso proprio con le strategie delle consorterie che trovano più conveniente mimetizzare la propria attività criminale entro i confini di una imprenditorialità solo apparentemente legale.

*Avvocato e autore

“Anatomia delle mafie

e del metodo mafioso“