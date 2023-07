Allarme spaccate in zona Porta Romana. I negozianti: “Siamo terrorizzati”

Milano – "Siamo preoccupati. Questa zona è diventata pericolosa e così non riusciamo a lavorare. Solo negli ultimi venti giorni ci sono stati sei tentativi di rapina con scasso con lo stesso metodo sistematico: gettano i tombini sui vetri antisfondamento ed entrano alla ricerca di contanti senza toccare la merce. Quello di stamattina, nella mia boutique, è solo l'ennesimo di una lunga serie. Siamo terrorizzati e abbiamo bisogno di più tutele. Milano è davvero al degrado".

L'appello di Loredana B., titolare della boutique "L'altra Cocò" al civico 7 di viale Montenero, racchiude la voce dei tanti commercianti situati nella zona di Porta Romana che lamentano una situazione ingestibile nell'ultimo periodo: quella che dovrebbe essere una delle aree più attrattive della città, sia per i turisti che per i cittadini stessi, infatti, è diventata un vero e proprio Far West e tutto a pochi centinaia di metri dal Duomo. Ai furti si aggiungono i malintenzionati che hanno come unico obiettivo quello di danneggiare le attività. Sabato sera il ristorante Palo Alto in corso Porta Romana è stato incendiato da un piromane: le fiamme hanno raggiunto gli appartamenti al terzo piano e il titolare stima danni per 60mila euro.