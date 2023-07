Allarme smog vicino alle scuole Monitorata la qualita dell’aria arriva il “bollino arancione”

di Alessandra Zanardi

La qualità dell’aria vicino alle scuole del Sud-Est Milanese? Da bollino arancione. È quanto emerge dai dati locali della campagna di "Cittadini per l’aria" che ha portato, in diverse realtà italiane, alla rilevazione dell’No2, un inquinante legato soprattutto al traffico veicolare. La mappatura, che è stata condotta nei mesi scorsi e della quale sono stati ora ufficializzati i risultati, ha riguardato anche il Sud-Est Milanese, dove i campionatori per il monitoraggio del biossido d’azoto sono stati posizionati in diversi Comuni, e in più zone all’interno di uno stesso Comune, comprese le immediate vicinanze di scuole ed edifici pubblici. Se la situazione dell’hinterland è meno critica rispetto a Milano, i valori registrati nella cintura metropolitana sono comunque da attenzionare. A Cerro al Lambro, ad esempio, sia la scuola primaria di Riozzo che la media di via Marcolini risultano, in base alle rilevazioni mensili, in fascia arancione, ossia a un livello intermedio su una scala dal verde al nero, con un indice di No2 pari, nel primo caso, a 36.6 milligrammi al metro cubo e, nel secondo, a 33.3 milligrammi al metro cubo. Si tratta di valori che possono aumentare fino al 9% il rischio d’infarto e fino al 27% le infezioni respiratorie acute nei bambini. Ancor più elevate le concentrazioni registrate a San Donato, con 40,9 milligrammi per metri cubo sia vicino alla scuola elementare di via Libertà che nella zona antistante la primaria di via Di Vittorio. A poca distanza dalla scuola di via Greppi, nel quartiere Certosa, siamo a 39,8 µgm³. La sezione locale della Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta), con la sua storica attivista Giulietta Pagliaccio, auspica un’estensione del numero delle strade scolastiche e sempre maggiori adesioni a servizi come Pedibus e Bicibus, per invogliare bambini e ragazzi a spostarsi in maniera ecologica sui tragitti casa-scuola. Sulla stessa lunghezza d’onda la sezione sandonatese di Europa Verde che, oltre alla creazione di strade scolastiche, invoca l’istituzione di un mobility manager locale. "Se l’ambiente e la salute dei cittadini sono da salvaguardare - aggiunge un esponente del partito, Marco Pagliotta - è necessario fermare la costruzione dello stadio (del Milan, nda) nell’area San Francesco. Ci auguriamo che il prossimo bilancio comunale elaborato dall’amministrazione Squeri individui la lotta all’inquinamento come una priorità, destinandovi importanti risorse economiche".