San Donato, allarme pedoni sull’autostrada. Altro giovane travolto: è gravissimo

Cresce l’allarme per la presenza di pedoni sul nodo autostradale di San Donato. Giovedì sera si è sfiorata l’ennesima tragedia quando un giovane di 25 anni è stato travolto da un’auto. La vittima, a quanto emerso, si trovava in mezzo alla bretella autostradale tra l’uscita A1 di San Donato Milanese e la frazione di Poasco, poco distante dal boschetto di Rogoredo, al confine con Milano quando è stato investito da un’auto. Il 25enne soccorso da un’ambulanza inviata dal 118 di Milano è stato trasportato al pronto soccorso del Niguarda in condizioni molto gravi. In ospedale anche l’uomo che guidava la macchina, trasportato in codice giallo al Policlinico di San Donato. Sul posto sono intervenute alcune pattuglie della polizia stradale.

Tra le ipotesi, gli agenti considerano anche la possibilità che l’uomo stesse attraversando le corsie, in corrispondenza di due distributori di carburante dismessi, come già avvenuto in precedenza da parte di frequentatori delle adiacenti zone di spaccio. L’incidente è avvenuto in un tratto di autostrada che funge da raccordo fra tangenziale est e tangenziale ovest. Un’area dove bivaccano da anni senzatetto e disagiati che si accampano nei cunicoli che passano sotto i raccordi autostradali e fra la vegetazione laterale alla sede stradale.

La situazione è nettamente peggiorata da quando lo spaccio e i tossicodipendenti che stazionavano al boschetto di Rogoredo sono stati allontanati verso la zona di San Donato. In particolare a rischio-pedoni ci sono gli svincoli per piazzale Corvetto, San Donato, Poasco, Metanopoli, per quanto riguarda il tratto di complanare della A1. Una situazione di forte pericolo perché il rischi di incidente stradali è elevatissimo. Così ogni giorno la mattina presto o la sera è frequente vedere pedoni che scavalcano il guardrail e attraversano il tratto di autostrada sia in direzione Metanopoli che viceversa. Come detto non si tratta solo di sbandati, vittime della droga ma anche di famiglie.

Uomini e donne senza tetto spesso provenienti dall’est Europa che in quelle zone hanno realizzato accampamenti di fortuna. E sono quotidiani gli annunci attraverso le stazioni radio di servizio come Isoradio che lanciano allarmi per segnalando la presenza dei pedoni. Le forze dell’ordine hanno effettuato diversi interventi nella zona ma l’area è vasta e gli invisibili dell’autostrada sono decine. Nei mesi scorsi qualcuno aveva addirittura raggiunto il posto in bicicletta assicurandola poi al guard rail della A1.