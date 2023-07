Allarme medici di base: 1.600 pazienti "a piedi"

"A malincuore comunico che dal 28 luglio non lavorerò più a Cassano d’Adda, mi trasferisco per motivi personali". Saluta così i suoi pazienti il dottor Giovanni Iasevoli che lascia lo studio in via Verdi. Si allunga dunque la lista degli utenti senza medico di famiglia, ci saranno 1.600 cittadini in più alla ricerca di un medico di medicina generale. Da Ast non arrivano risposte incoraggianti, nessun sostituto. Gli orfani di medico di famiglia dovranno emigrare in altri Comuni mentre per le sole ricette la soluzione resta la guardia medica. Sulla questione interviene il dottor Giacomo Passalacqua responsabile Aft (Aggregazione Funzionale Territoriale): "Ho già interessato chi di dovere, si sono attivati per trovare un supplente ma in questo momento pare non ci siano medici disponibili. I medici sono sottopagati, nel privato si guadagna di più. Credo che la Lombardia debba seguire l’esempio di altre regioni che hanno messo a disposizione incentivi per attrarre nuovi medici di famiglia". S.D.