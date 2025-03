Allarme ludopatia

Gioco d’azzardo, venerdì l’incontro salva over 60 organizzato dai Padri Somaschi, in biblioteca a Cernusco alle 16. L’appuntamento arriva dopo la stretta del Comune sulle slot machine, divieto di installarle a 500 metri da scuole, centro anziani, oratori e, se considerato a rischio, anche oltre. La città è stata tra le prime in Italia a introdurre il vincolo di valutazione su ogni singola richiesta "perché la mappa dei punti delicati può cambiare". Un campo in cui c’è anche una delicata partita di lotta alla criminalità organizzata che allunga le mani su un mercato fiorente. Le linee guida sono contenute in una delibera approvata dalla Giunta, obiettivo: "Prevenire". Il nuovo corso sta portando "più garanzie sulla collocazione delle macchinette". Ma la repressione non basta, serve cultura. Da qui, l’incontro. Ingresso libero. Bar.Cal.