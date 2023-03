Allarme incidenti Mozione in Consiglio

CASSANO D’ADDA

Basta incidenti stradali in via Veneto, il Comune intervenga. È questo il tam-tam ricorrente sui social di molti cittadini che sottolineano il problema sicurezza dell’attraversamento di quella strada. Nonostante l’apertura della tangenziale abbia assorbito gran parte della circolazione stradale del centro città, il traffico in via Veneto resta sotto accusa. Il problema da affrontare è la velocità delle macchine di passaggio in quel tratto stradale. La questione è diventata politica, l’opposizione ha presentato una mozione da dibattere e mettere al voto in Consiglio comunale in programma questa sera. La richiesta è quella di trasformare quella strada in zona con obbligo di velocità con limite di 30 kmh. A preoccupare i cittadini sono i numerosi incidenti. L’ultimo martedì. Un 74enne e una 75enne sono stati investiti sulle strisce pedonali. Fortunatamente nulla di grave. Tanti gli incidenti, dicevamo, fra cui quello di metà febbraio quando una donna è stata travolta da un’auto mentre attraversava. In molti ricordano poi l’investimento avvenuto a novembre, sempre sulle strisce, di un’altra donna che attraversava la strada tenendo per mano un bambino. Incidenti, anche questi, fortunatamente non gravi.S.D.