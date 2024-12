Allarme discarica, indumenti nella roggia

Una nuova maxi discarica di indumenti usati. Quintali di vestiti gettati nella roggia. Potrebbero essere scarti provenienti dai furti dei cassonetti gialli per i capi destinati ai poveri. Una montagna di indumenti di ogni taglia e genere: pantaloni, magliette, pigiami, felpe, pullover, scarpe, borse gettate in una roggia lungo la SP 162 a Gaggiano. La maggior parte di questi capi d’abbigliamento erano in sacchi di plastica gettati nel corso d’acqua. Alcuni sacchi si sono rotti e i vestiti hanno iniziato a galleggiare. Da dove vengono? Troppo presto dare una risposta. Sembrerebbe che possano provenire dai contenitori per la raccolta dei vestiti usati che si trovano in giro a Milano e provincia, che proprio nei giorni scorsi sono stati letteralmente saccheggiati e svuotati in tutto il Sud Milano. Ma non è escluso che possa trattarsi di merce di scarto di qualche ambulante che per sbarazzarsene ha abbandonato tutto nella roggia. Sul posto sono intervenute le sentinelle del parco sud e le Gev che hanno proveduto a rpulire la roggia. L’operazone è durata alcune ore. Massimilano Saggese