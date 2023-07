"Alla Giunta non importa se Sesto è pericolosa"

"Sesto è una città pericolosa ma al sindaco non frega niente". La denuncia arriva da Michele Foggetta, consigliere di Sinistra Italiana ed ex candidato sindaco del centrosinistra. Un j’accuse che arriva dopo l’accoltellamento di un 20enne in piazza Indro Montanelli, dopo una rissa scoppiata al locale Glass Cube. "Un ragazzo di origini latinoamericane, non appartenente a nessuna banda, che semplicemente si trovava in una discoteca per ballare. Poteva essere il figlio di chiunque – commenta Foggetta -. Né il sindaco né la vicesindaca né l’assessore alla sicurezza né nessun altro assessore di questa città ha speso un minuto per dichiarare vicinanza al ragazzo e alla sua famiglia o per dire alla cittadinanza cosa sia successo quella notte e cosa stia succedendo a Sesto. Roberto Di Stefano ha invece preferito vantarsi di aver cacciato ‘quattro extracomunitari che bivaccavano’". Si chiede un piano straordinario per il presidio della città, che in questi mesi ha visto diversi episodi violenti: dalla maxirissa al Rondò fino all’aggressione di piazza Montanelli che ha rischiato di finire in modo peggiore. La.La.