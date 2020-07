Milano, 29 luglio 2020 - Notte tranquilla e condizioni stabili per Alex Zanardi, il campione paralimpico ricoverato da venerdì scorso all’ospedale San Raffaele di Milano in Terapia intensiva neurochirurgica. A più di 48 ore dall’intervento subito nella notte fra sabato e domenica, le condizioni di Zanardi permangono stazionarie e si prospetta un quadro clinico che indurrebbe i medici a essere cautamente positivi. Trattandosi infatti di un paziente complesso, la stabilità dei parametri viene vista di per sé come un buon segnale. Zanardi rimane in Terapia intensiva neurochirurgica e al suo fianco è costantemente presente la moglie Daniela, che ha sempre creduto nella forza e nelle capacità di ripresa del marito.

Il nuovo intervento alla testa per Alex Zanardi è il quarto in trentasei giorni da quello in emergenza effettuato all’ospedale di Siena per salvargli la vita, subito dopo lo schianto del 19 giugno con la sua handbike contro un camion, a San Quirico d’Orcia. A dieci giorni dal primo intervento, ne è stato necessario un secondo; poi a inizio luglio Zanardi è tornato sotto i ferri per la ricostruzione cranio-facciale e la stabilizzazione delle zone interessate dal trauma. Conclusa la sedazione, sembrava possibile iniziare una fase di neuro-riabilitazione nel centro specialistico di Villa Beretta, a Lecco, dove l’ex pilota era stato trasferito.

Ma a soli quattro giorni dal trasferimento un improvviso innalzamento della temperatura ha però messo in allarme gli specialisti lecchesi, che venerdì scorso hanno deciso il trasferimento al San Raffaele. Qui Zanardi è stato sottoposto a una delicata procedura neurochirurgica eseguita dal professor Pietro Mortini per il trattamento di alcune complicanze tardive dovute al trauma cranico primitivo. Dietro il trasferimento al San Raffaele non c’era solo l’infezione batterica che aveva causato la febbre, ma una sofferenza cerebrale.