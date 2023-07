Alex Maniscalco, l’Uomo Ragno di Muggiò, visita i pazienti della Pediatria di Vizzolo Predabissi

Vizzolo Predabissi, 4 luglio 2023 – All’anagrafe è Alex Maniscalco, 49enne di Muggiò. Per tanti bambini però è solo Spiderman, uno dei supereroi più amati. E proprio il volontario che nel tempo libero veste i panni dell’Uomo ragno ha fatto visita, nel pomeriggio di oggi, ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria del Predabissi. Una gradita sorpresa, che ha strappato più di un sorriso anche tra il personale del nosocomio.

“Non ho figli, forse è stato questo a farmi scattare la molla – racconta Maniscalco, che da tempo si dedica a quest’attività di volontariato nelle pediatrie ospedaliere – Mi emozionano gli sguardi dei più piccoli: per loro sono l’Uomo ragno. So che non posso curare la malattia, ma sono sicuro che un sorriso possa aiutare”.