Milano, 13 aprile 2018 - Era il 13 aprile 2002. Sedici anni fa si spegneva il cantautore milanese Alex Baroni, coinvolto in un drammatico incidente stradale avvenuto qualche giorno prima a Roma. Una ricorrenza ricordata oggi attraverso i social network. Perché a distanza di sedici anni il ricordo della straordinaria voce e del talento del cantante non si sono spenti. Giorgia, artista che è stata legata sentimentalmente a Baroni, ha scelto di omaggiarlo con il verso di una delle canzoni più celebri e amate del cantante, "Onde", del 1998: "Di quell'onda che arriva e non torna mai".

Migliaia di persone e tanti colleghi hanno voluto rendere omaggio ad Alex Baroni. Come Eros Ramazzotti: "Un uomo resta sempre dentro se, un po’ bambino se davvero un uomo è, quando affronta la realtà ha un sogno in più

Per cambiarla se gli va" (da "Non dimenticare Disneyland"). Una voce magica, quella di Baroni. "Ancora oggi nei nostri cuori", come sottolineato da tanti appassionati su Facebook e Twitter.