Alessandro Beduschi all’Agricoltura

Mantovano, di professione farmacista, consigliere dell’ordine dei farmacisti e già sindaco di Borgo Virgilio, Alessandro Beduschi e Fratelli d’Italia hanno ottenuto un assessorato decisamente importante in Lombardia quale quello all’Agricoltura, alla Sovranità Alimentare e alle Foreste. Un lessico ispirato alle recenti e del tutto speculari scelte fatte per i ministeri del Governo guidato Giorgia Meloni. Anche in questo caso si configura una linea diretta Milano-Roma: il dicastero è infatti retto da Francesco Lollobrigida, anch’egli di FdI. Alle ultime Regionali, Beduschi ha riscosso 6.032 preferenze a Mantova e provincia.