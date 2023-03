Aler immobile, famiglie disperate "Sequestrati in casa da sette giorni"

di Francesca Grillo

Ormai una settimana chiusi in casa. Anziani costretti alla reclusione forzata, senza poter neanche scendere a fare la spesa o andare in farmacia. I disabili che utilizzano la carrozzina non possono uscire dall’appartamento. E poi ci sono le famiglie con i bambini piccoli, come quella di Aniksi Sotokli che "devo chiedere aiuto a mia mamma per poter salire e scendere con tre bambini piccoli, di cui uno nel passeggino. È impossibile dal quinto piano da sola". Il problema, per l’ennesima volta, è l’ascensore rotto nella palazzina al civico 13 di via Volta. Case Aler, ma gli inquilini sono "fuori erp", cioè pagano un affitto più alto (fino a 700 euro). Le famiglie sono esasperate: le criticità sono tante e non è la prima volta che si rompe l’ascensore. Anche questa volta, sono passati diversi giorni e non si è ancora visto un tecnico per riparare il guasto in modo risolutivo. Ora pare che il problema sia di natura elettrica e riguardi il quadro, ma per metterlo a posto "c’è bisogno di una tastiera esterna da collegare per segnalare gli errori, ma ci hanno detto che la stanno utilizzando su altri impianti e quindi non possono portarla qui. È una cosa assurda", allargano le braccia gli abitanti, riportando quanto comunicato dai responsabili di Aler che assicurano di mandare un tecnico il prima possibile. "Sono passati diversi giorni ormai - sottolinea Fabiano Petrella -, io mi trovo in carrozzina e non posso recarmi al lavoro o andare in ospedale per le visite. Le ho dovute spostare per colpa dell’ascensore guasto. Non è possibile arrivare a questi livelli di noncuranza, è l’ennesima dimostrazione di mancanza di rispetto per chi si trova in difficoltà". La pensa così anche il consigliere regionale Nicola Di Marco (M5S) che ha inviato una segnalazione "di carattere urgente ad Aler - spiega -, sottolineando le grosse criticità che vivono gli inquilini. Aler deve tornare a investire sul patrimonio, altrimenti i risultati sono questi: anziani e disabili bloccati in casa a causa dell’inefficienza dimostrata negli anni da chi dovrebbe gestire l’edilizia pubblica". Esasperata anche Rita Spagnuolo, 80 anni, costretta a "chiedere a mio figlio di portarci la spesa quando può - racconta la pensionata -. noi non riusciamo a fare cinque piani a piedi, l’ascensore è fondamentale per tanti anziani, disabili e famiglie che vivono qui. Bisogna intervenire con la massima urgenza".