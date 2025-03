Alcoltest al Monumentale: 15 patenti ritirate

Quindici patenti ritirate. Otto conducenti al volante con tassi alcolemici superiori al consentito su 544 prove etilometriche effettuate in poche ore. E una persona arrestata per un cumulo pene di 12 anni. È il bilancio dei controlli degli agenti della polizia locale andati in scena la notte scorsa tra via Cenisio e il cimitero Monumentale e in altre zone della città. I ghisa guidati dal comandante Gianluca Mirabelli hanno controllato 1.027 persone e 702 veicoli: in totale, sono state riscontrate 105 violazioni di vario genere.

Oltre ai documenti di guida ritirati ad altrettanti automobilisti, i vigili hanno sottoposto a fermo sei veicoli e ne hanno sequestrati altri tre. Nel corso della serata, i ghisa hanno anche fermato in via Lampedusa un trentanovenne di origine romena che aveva con sé una carta d’identità poi dichiarata contraffatta dagli specialisti del Nucleo falsi documentali. L’inserimento delle vere generalità nelle banche dati delle forze dell’ordine ha fatto emergere il motivo del camuffamento svelato: l’uomo deve scontare un cumulo pene di 12 anni per estorsione e altri reati, con interruzione della misura alternativa della messa in prova; ieri mattina è stato processato per direttissima per l’arresto in flagranza, per poi essere accompagnato a San Vittore per scontare le precedenti condanne.

In manette è finito anche un diciannovenne italiano, sorpreso a smerciare dosi di droga in via Senigallia, tra Comasina e Bruzzano: è stato arrestato per spaccio di stupefacenti e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.