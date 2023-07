Alcol, vendita vietata per tutto il week end

Da oggi in piazza Indro Montanelli non si potrà più vendere alcol durante tutti i weekend. È il provvedimento d’urgenza che è stato deciso dal Comune dopo l’accoltellamento che domenica alle 5,30 si è consumato fuori dal Glass Cube. "Ho voluto mettere in atto questa ordinanza, sospendendo così la licenza per la vendita di alcolici, perché a Sesto luoghi dove proliferano delinquenza e criminalità non possono essere tollerati – ha spiegato il sindaco Roberto Di Stefano –. Manteniamo alta l’attenzione, insieme a tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio, per contrastare e reprimere odiosi fenomeni di illegalità". L’ordinanza dispone il divieto di vendita e somministrazione di alcol nelle serate del fine settimana: il divieto scatta dal venerdì alle 22 alle 7 del lunedì, a partire da stasera, "per tutelare la sicurezza urbana e l’interesse pubblico". Oltre a questo intervento temporaneo, è stata disposta anche la massima allerta da parte della Polizia locale così da garantire una stretta sorveglianza dell’area, monitorando l’applicazione del provvedimento e la salvaguardia dell’ordine pubblico. Si teme che possano replicarsi episodi come quello di domenica, quando un 20enne è stato accoltellato in piazza da una banda di latinos, dopo un diverbio scoppiato al Glass e poi degenerato. Del resto, i residenti parlano di risse in piazza praticamente ogni weekend, insieme a bottiglie di vetro spezzate, atti di vandalismo e urla. "Questi contesti di mala movida generano, nell’area di piazza Montanelli in cui si trovano stabili densamente popolati, pericolo e insicurezza soprattutto nelle ore notturne", ammette Di Stefano. Da qui la stretta con l’ordinanza e l’annuncio di pattugliamenti e controlli più frequenti. Laura Lana