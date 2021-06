Perdita del lavoro, case troppo piccole per vivere in maniera dignitosa, impossibilità ad acquistare cibo e beni di prima necessità, a pagare l’affitto e le bollette. Sono le storie di difficoltà per la crisi economico-sociale, acuita dalla pandemia, che mamme e papà raccontano nel documentario “Andrà tutto bene? Voci di povertà durante la pandemia“, realizzato da Fabrica, centro di ricerca sulla comunicazione, per la Fondazione L’Albero della Vita Onlus. Famiglie che vivono nell’area milanese e che L’Albero della Vita supporta con sostegno economico, materiale, educativo, relazionale.

Nei racconti di questi genitori e figli l’incertezza per il presente è però accompagnata da sogni e speranze, dal desiderio di cambiare la propria condizione di vita e avere la possibilità di costruirsi un futuro migliore. Il documentario sarà presentato in anteprima sabato 12 giugno all’Arena Milano Est (Via Pitteri 58/60) alle 20. La serata è organizzata nell’osservanza delle misure per il contenimento del Covid e la partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria, fino a esaurimento posti, sul sito della Fondazione L’Albero della Vita (alberodellavita.org/docufilm) Ciascun iscritto riceverà un biglietto elettronico da presentare la sera dell’evento, equivalente a un posto assegnato.

Alla presentazione del film interverranno rappresentanti delle istituzioni, giornalisti ed esperti che daranno il proprio contributo sull’argomento. Al termine del dibattito sarà proiettato un contributo video dello psichiatra e sociologo Paolo Crepet e a seguire il documentario. L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Milano e del Consiglio della Regione Lombardia. Per ricevere informazioni è possibile scrivere a: eventi@alberodellavita.org. Un estratto del docufilm è visibile sul canale YouTube dell’Albero della Vita: https://youtu.be/yyYUnenNV-Q.