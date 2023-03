Albero crolla su un’auto in sosta

Un soffio di vento abbatte un pianta in via Ponchielli che cade sul tetto di un’auto parcheggiata. L’incidente non ha causato danni a persone solo perché non c’era nessuno nel veicolo. Sul posto immediato l’intervento della polizia locale per i rilievi del caso ed il controllo della viabilità. Con gli agenti anche i volontari della protezione civile e vigili del fuoco di Treviglio per mettere in sicurezza la strada e consentire il passaggio dei veicoli. Vecchi alberi abbattuti e incidenti stradali, monta la preoccupazione sulla sicurezza stradale in via Ponchielli, rettilineo di circa 500 metri in centro. Molti automobilisti si lasciano andare a velocità oltre il consentito ignorando incroci con vie laterali. Numerosi gli incidenti negli anni per mancanza del rispetto della segnaletica stradale come il limite di velocità e stop ignorato. L’ultimo risale a giovedì: una donna di 78 anni alla guida della sua auto ignora lo stop e si capovolge dopo l’impatto con un’altro veicolo all’incrocio tra via Mozart e via Ponchielli. S.D.