Albero di oltre 10 metri cade su palazzo in via Gluck, scatta l’allarme: strada chiusa

Milano, 2 luglio 2023 - Un grosso albero, alto più di una decina di metri e in gran parte secco, si è inclinato fino a poggiarsi a ridosso della facciata di un palazzo in via Gluck, la via di Milano nei pressi della stazione Centrale, resa famosa dalla canzone di Adriano Celentano nel 1966. Per fortuna, nonostante le dimensioni dell’arbusto non si sarebbero registrati danni a persone né a cose.

Sono stati gli stessi abitanti del palazzo a dare l'allarme dopo essersi resi conto di quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con alcune squadre e sono in corso le operazioni per rimuovere il grosso albero, che affonda le radici in un giardino privato sull’altro lato della strada. Seguirà la messa in sicurezza dell’area e la valutazione di eventuali danni alla facciata dell’edificio. Per consentire i lavori la strada è stata chiusa al traffico veicolare, creando qualche disagio nonostante la giornata di domenica. Sul posto gli agenti della Polizia locale per regolare la viabilità ed allontanare i curiosi.