Milano, 12 dicembre 2018 - Avete già il vostro albero di Natale? Nei mercati di Campagna Amica in Lombardia riprende la vendita degli abeti della solidarietà, per aiutare la ripresa dei territori feriti del Nord-Est e regalare una seconda vita alle piante colpite dalla straordinaria ondata di maltempo del 29 ottobre. Ad annunciare i nuovi appuntamenti nei prossimi giorni, a partire da Milano, è la Coldiretti regionale. Si tratta di punte fra 1,5 e 2 metri, di abeti abbattuti dalla tempesta sull`Altopiano di Asiago, che la Coldiretti con Federforeste e Pefc porta nelle case degli italiani durante le feste, con un`offerta minima di 15 euro, per aiutare la ripresa dei territori feriti.



A Milano, precisa Coldiretti Lombardia in una nota, gli alberi torneranno disponibili da domani, giovedì 13 dicembre, a partire dalle ore 8:30, negli spazi del farmers` market di Porta Romana in via Friuli 10/A. La vendita continuerà fino a esaurimento scorte durante i giorni di apertura del mercato che questa settimana osserverà questi orari: giovedì 13 e venerdì 14 dalle ore 8 alle 14, sabato 15, in occasione delle festività natalizie, orario continuato dalle 8 alle 19. Venerdì 14 dicembre gli alberi si potranno trovare anche al farmers` market di Campagna Amica in piazzale De Gasperi a Varese dalle ore 8 alle 12.30, mentre sabato 15 dicembre l'appuntamento è nei mercati di Induno Olona (VA) nel Rione San Cassano dalle ore 8 alle 12.30 e di Mariano Comense (CO) nel parcheggio di Porta Spinola, dalle ore 8 alle 12.30. Infine a Bergamo gli abeti si potranno prenotare telefonicamente nella giornata di venerdì 14 dicembre contattando la sede Coldiretti al numero 035.45.24.011, dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.

