Al via GenZ Acting con il musical per under 24

Una nuova opportunità per permettere ai giovanissimi di cimentarsi nel mondo dello spettacolo e della comunicazione partecipando alla creazione di un musical. È quanto offre Oltre Generazione, l’ente del terzo settore che ha ottenuto un contributo di 48mila euro da Fondazione di Comunità di Milano per la realizzazione del progetto GenZ Acting, un percorso per la produzione partecipata di uno spettacolo jukebox inedito che vedrà come protagonisti giovani tra i 15 e i 24 anni. I giovani partecipanti potranno scegliere di mettersi in gioco sperimentando in prima persona i diversi aspetti della produzione di un musical sia on stage sia in backstage scegliendo attività laboratoriali tra i diversi ambiti tra cui organizzazione e amministrazione della compagnia, scrittura creativa dei testi per lo spettacolo e per la promozione, assistenza alla regia e coreografie, assistenza alla direzione musicale, performance di danza, canto e recitazione, styling e make-up art, operazioni tecniche in regia. Con un’ulteriore opportunità per i giovani dai 18 ai 25 anni già inseriti in percorsi professionalizzanti nell’ambito dello spettacolo, comunicazione e organizzazione che, inseriti in qualità di tutor, potranno lavorare come team creativo. Il gruppo sarà supervisionato da professionisti over 35 provenienti da Stage Entertainment srl, Teatro Nazionale di Milano ed esperti di teatro musicale di Oltre Generazioni. Il debutto è previsto tra maggio e giugno 2024 a Peschiera Borromeo, mentre le repliche in spazi culturali innovativi della periferia milanese Mosso (zona via Padova) e Mare Cultuale Urbano (zona via Cenni) in collaborazione con Associazione Ludwig, officina di linguaggi contemporanei. Per candidarsi come tutor inviare il curriculum a lab@oltregenerazioni.it entro l’8 novembre 2023. Per avere informazioni inviare un WhatsApp al numero 392-6891533.

Valeria Giacomello