Al via appalti per 5,5 milioni Comincia il centro

Ben 10 progetti comunali pronti a partire nelle prossime settimane estive per una spesa di 5 milioni e mezzo di euro. In questo mese di luglio saranno, infatti, assegnate le relative gare di appalto che riguarderanno, per esempio, l’attesa riqualificazione dei due centri storici cittadini, il risanamento ambientale di tre importanti plessi scolastici locali e la manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport di via Turati. Di queste opere, 7 sono finanziate con fondi europei Next Generation Eu, per il Pnrr, e 3 con stanziamenti di Regione Lombardia; dal Pirellone sono già arrivati i soldi, per un totale di un milione e mezzo di euro, per il rifacimento delle piastrelle delle pavimentazioni di via Manzoni, nella manzoniana Brusuglio, delle vie Roma, dall’Occo e Grandi, nel cuore di Cormano Vecchia, e di via Caduti della Libertà davanti al palazzo municipale, a Cormano Centro. Sta, quindi, per iniziare "un periodo di intensi lavori e di cantieri per mettere in sicurezza gli edifici comunali e per risistemare il nostro territorio - precisa Massimo Ghidoni, assessore ai Lavori pubblici -. Oltre ai centri storici miglioreremo i parchi pubblici per 238mila euro, realizzando le tanto attese piste ciclopedonali al quartiere Fornasè per 600mila euro. Per le scuole, con fondi europei Pnrr, lo stanziamento è di quasi un milione e 600mila euro. Le prime cantierizzazioni potrebbero essere già aperte per la fine del mese, proseguendo poi nei mesi autunnali". Tra i 10 progetti appaltati, infine, 9 riguardano il territorio urbano, mentre il decimo sarà messo a terra nel Parco Nord Milano: nell’ex-Plis Balossa, ci sarà la creazione di itinerari fruitivi e ambientali, per un investimento Pnrr europeo di poco più di un milione di euro.

Giuseppe Nava