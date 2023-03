Al valtellinese Massimo Sertori la partita delle concessioni idroelettriche

Massimo Sertori, campione di preferenze in Valtellina, ricomincia da dove aveva finito. Per lui le stesse deleghe che aveva detenuto nell’ultima legislatura regionale: Montagna, Piccoli Comuni, Risorse energetiche e all’Utilizzo della risorsa idrica. Deleghe da non sottovalutare, soprattutto le ultime due, sia in generale, perché hanno a che fare con le concessioni idroelettriche, sia in modo particolare in tempi di siccità, un tema che lo stesso Sertori ha seguito già l’estate scorsa, non a caso. "Continueremo con il lavoro svolto fin qui – dice lui – e con una particolare attenzione agli enti locali, ai piccoli Comuni, all’energia, all’idroelettrico, che rappresenta l’unica vera legge sull’autonomia portata a compimento nella scorsa legislatura. Occorre procedere alle riassegnazioni delle concessioni delle derivazioni".