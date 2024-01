Al terzo settore un magazzino tolto alla mafia

Una call per gli operatori del terzo settore. L’amministrazione cerca infatti a chi affidare il magazzino di via Mazzini 33, uno degli immobili confiscati alla mafia e assegnato al Comune. L’edificio deve essere destinato a finalità esclusivamente sociali. "L’immobile si presta a numerosi utilizzi da parte di associazioni a carattere assistenziale e no profit", si legge nella relazione allegata al bando di gara. L’idea degli uffici è quella di un magazzino di stoccaggio di beni materiali e di attrezzature di vario genere, da ridistribuire poi in un secondo tempo alla cittadinanza nelle situazioni di forte disagio socioeconomico o emergenziali. "I generi possono essere diversi: da alimentari a vestiario, ad attrezzature per l’infanzia e farmaci. Gli uffici sono spazi adatti alla programmazione e gestione dell’attività".

Tra le ipotesi, anche quella di legare il capannone alle attività della protezione civile. Le dimensioni sono consistenti: il magazzino misura in pianta circa 229 metri quadri lordi ed è diviso in più aree: un ampio laboratorio, ambienti che erano utilizzati come ufficio e un piccolo ripostiglio. Le condizioni, secondo la relazione del Comune, sono "discrete", anche se dei lavori di adeguamento saranno necessari.

"Il valore del canone locativo annuo dell’immobile è pari a 20.262,85 euro; in ragione della natura e della destinazione il bene è concesso a titolo gratuito". A carico del concessionario ci saranno però tutti gli oneri per la riqualificazione degli spazi e le utenze.

Nei mesi scorsi l’amministrazione era uscita con un’analoga manifestazione di interesse per La Rossa, l’ex discoteca di viale Gramsci dismessa da oltre un decennio, sempre confiscata alla mafia. In questo caso, gli ingenti investimenti necessari per la ristrutturazione interna hanno scoraggiato le candidature di onlus e altri soggetti del terzo settore.

La.La.