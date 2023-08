Al tavolo con la ministra "Ben venga l’incontro"

"Ben venga l’invito della ministra Alessandra Locatelli a un incontro: ci saremo, è un tema aperto". È la premessa di Bruno Sconocchia, presidente di Assoconcerti, la nuova associazione di organizzatori e produttori di spettacoli di musica dal vivo.

Cosa ne pensa della petizione di Silvia, che ha raccolto quasi 36mila firme per chiedere di aumentare i posti per disabili al concerto di Taylor Swift?

"È un tema che si ripresenta con spettacoli che vanno sold-out in 20 minuti, e riguarda il pubblico in generale. C’è prima di tutto un problema di capienza. Il nostro mondo è aperto, non ci sono discriminazioni di genere, di religione, di cultura, men che meno nei confronti di persone con disabilità. Ben venga però se la petizione apre un dibattito costruttivo".

C’è un vuoto legislativo?

"Non esiste una normativa specifica né su gratuità e riduzioni di biglietto né sui posti. Nonostante questo è consuetudine applicare formule e prestare particolare attenzione a questa categoria. Una platea che comprende persone con esigenze e diversi gradi di disabilità, difficile generalizzare. A tutti però dobbiamo garantire sicurezza prima di vendere emozioni".

Sono diverse le segnalazioni di posti riservati in aree “infelici“ e in recinti...

"Se si costruisce una pedana rialzata e recintata è per garantire la visuale anche disabili in carrozzina e una protezione, impedendo vengano travolti dall’entusiasmo della gente come pure nella malaugurata ipotesi si debba fuggire. Se si hanno limitate capacità motorie devono esserci rampe e personale addetto per l’incolumità di tutti".

Cosa risponderebbe a chi chiede un posto in prima fila?

"Spesso è la zona più pericolosa, in genere si sconsiglia anche alle donne in gravidanza. Ovviamente dipende dall’evento".

Sui numeri da riservare ai disabili ci si appella a una norma del 1989.

"Si applica però alle nuove costruzioni: due posti ogni 400. Difficile per un teatro del Settecento o nel campo di gioco di uno stadio. Si devono valutare uscite, dislivelli e i numeri vengono discussi ogni volta con la commissione di vigilanza, con prefettura, questura, vigili del fuoco che valutano anche dove mettere la pedana. Non è un capriccio degli organizzatori".

C’è il precedente all’Arena di Verona, che costruirà una seconda pedana per disabili.

"E siamo disponibili ad accogliere qualsiasi suggerimento e a intervenire. Spiace però vedere colpevolizzare organizzatori che si dimostrano disponibili e attenti alla sicurezza e al benessere delle persone con disabilità. Se abbiamo limiti interverremo, ben venga questo confronto. Ma per spettacoli che hanno un richiamo enorme i posti non basterebbero mai". Si.Ba.