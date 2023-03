Al Poldi in pausa pranzo e con tariffe agevolate

Cambia direzione e cambia il vento al Poldi Pezzoli con la nuova responsabile Alessandra Quarto. Da oggi infatti il Museo riapre anche nella finestra dalle 13 alle 14, con orario continuato dalle ore 10 fino alle ore 18.

"L’iniziativa è un primo passo necessario per accogliere nuovamente tutti i visitatori, per dare un segno di ripresa e per celebrare la collezione con racconti dedicati – dichiara Alessandra Quarto, neo direttrice del Poldi Pezzoli -. Il museo deve diventare anima della città a cui è stato donato da Gian Giacomo Poldi Pezzoli, trasformandosi in una vera e propria agorà del dialogo, dove si racconti la storia rivolgendosi a tutti i pubblici favorendo il dialogo con l’eccezionale raccolta di opere che conserva". Per celebrare la riapertura in “pausa pranzo”, il Museo organizza delle brevi visite guidate di mezz’ora, dedicate ai capolavori della collezione.Le visite, gratuite, si terranno ogni lunedì del mese alle ore 13.15. In più, per tutto marzo dalle 13 alle 14 (weekend esclusi) ingresso ridotto per tutti.