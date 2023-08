Al lavoro a Pioltello per liberare marciapiedi e ciclabili

Tanti alberi schiantati a terra dal vento durante le grandinate e le bombe d’acqua di fine luglio sono finiti su marciapiedi e ciclabili e il Comune è al lavoro per liberarli ed evitare lo slalom a pedoni e ciclisti. A Pioltello la squadra di tecnici è all’opera "senza sosta per ritornare alla normalità dopo l’ondata di maltempo". Le ruspe sono in azione anche nei parcheggi, tanti i posti auto ostruiti da fronde e rami, ma anche nei parchi "non ancora completamente liberati". "Tutto il personale ha fatto gli straordinari – ricorda l’Amministrazione - per risolvere i problemi causati dal meteo impazzito". In campo, anche le aziende che si occupano di manutenzione del verde, pure per loro, niente vacanze. In città continua la conta dei danni: centinaia le segnalazioni in arrivo da abitazioni e aziende per stanze e capannoni allagati.Bar.Cal.