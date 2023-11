Al debutto la “Job week“ 7 giorni per trovare lavoro

Laboratori, colloqui, stand. Ordini professionali, associazioni di categoria, aziende pubbliche e multinazionali si mettono in mostra per la “Job week“, una settimana di incontro della domanda e offerta occupazionale del territorio. L’iniziativa è promossa dal “Tavolo del lavoro“, istituito nel 2022 dall’amministrazione in partnership con 16 realtà di rilievo locale e nazionale. "In questo anno di lavoro abbiamo dato vita a un efficace e sinergico sistema di rete tra le imprese pubbliche e private, con incontri periodici e la condivisione di obiettivi – spiega il sindaco Giacomo Ghilardi –. La Job Week vuole essere un’opportunità concreta, sia per le aziende sia per i giovani che stanno costruendo il loro futuro professionale e per chiunque debba ricollocarsi. Cinisello ha un sistema imprenditoriale significativo, caratterizzato da tante eccellenze. Il nostro desiderio è di rendere un concreto servizio di messa in rete di domandaofferta, per sostenere il sistema e valorizzarlo al meglio". Si inizia domani alle 11, nella sede di Azienda multiservizi farmacie di via Verga 113, con un incontro dedicato al lavoro negli enti pubblici. Da martedì a venerdì, invece, Villa Ghirlanda Silva ospiterà diversi appuntamenti. Al mattino è previsto sempre un workshop da abbinare con la visita ai corner aziendali allestiti e a disposizione di chi cerca informazioni su opportunità occupazionali e formative.

In particolare, saranno realizzati 5 workshop: le prospettive professionali presenti sul territorio, il valore del talento, i contratti, la sicurezza e la formazione, l’autoimprenditorialità. Ci sarà anche un evento speed date, venerdì, per i candidati che vogliono sedersi al tavolo con l’azienda per consegnare il curriculum vitae ed effettuare un piccolo colloquio di prima conoscenza. Ad arricchire e dare più valore all’iniziativa, ci saranno anche dei "fuori salone", ossia incontri all’interno delle aziende Geico, Lutech, Malvestiti, Uniabita, Rialto Spa (Il Gigante), RoadHouse e Italfarmaco. Presenti per tutta la durata della “Job week“, nella sala al piano terra di Villa Ghirlanda, i corner degli enti formativi di Afol e delle associazioni, accessibili gratuitamente, dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 16,30 fino a giovedì.