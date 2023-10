al corvetto

Crolla un calcinaccio di cemento in una scala dell’Itsos Albe Steiner. È successo nei pressi dell’uscita di emergenza. Nessuno è rimasto ferito e la scuola non è stata evacuata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno transennato la scala ed effettuato un primo sopralluogo. A scuola sono già in corso cantieri per la sistemazione della copertura (un investimento da 150mila euro) e i tecnici di Città Metropolitana proseguiranno con la verifica statica di tutto l’immobile, che resta agibile.