Al completo la Giunta di Cologno Il neo sindaco svela tutti i nomi

di Laura Lana

Stefano Zanelli ha chiuso la sua squadra. La notizia che la città aspettava da giorni è stata lasciata a uno stringato comunicato stampa: solo l’elenco delle nomine e delle deleghe, senza neanche una presentazione pubblica che sarà rimandata all’insediamento del consiglio comunale previsto tra dieci giorni. Il neo sindaco tiene per sé l’Associazionismo e le società partecipate, ma soprattutto l’urbanistica e l’edilizia privata, le partite più delicate che, nei mesi scorsi, hanno visto anche i riflettori puntati da parte della guardia di finanza. "Sono soddisfatto della qualità delle persone che mi affiancheranno per i prossimi anni, soprattutto per lo spirito di collaborazione e di servizio che hanno deciso di mettere in campo. La Giunta vede al suo interno diverse età, competenze e figure professionali". Il ruolo di vicesindaco va alla Dem Loredana Manzi, che assume le deleghe a Cultura, sport e tempo libero, biblioteca, personale, pari opportunità. Del Pd anche Alessandro Del Corno, già assessore, consigliere e candidato sindaco (perse contro Angelo Rocchi): a lui un mix di deleghe che vanno dalla Sicurezza alla pubblica istruzione fino alle periferie. Deleghe spacchettate, soprattutto quelle tecniche in questa Amministrazione, che vede il centrosinistra tornare a Villa Casati dopo che dal 2015 allo scorso luglio ha governato il centrodestra con Rocchi. Vincenzo Barbarisi (Alleanza Verdi Sinistra), anche lui ex candidato sindaco nel 2020, è il nuovo assessore all’Ambiente, ai trasporti e ai servizi cimiteriali. Ma il nuovo assessorato alla Transizione ecologica ed energetica, innovazione e smart city va a Lorella Villa, esponente del Movimento 5 Stelle, residente a Cernusco. Due gli assessori di Cologno Solidale e Democratica: Loredana Verzino prende le deleghe a Lavori pubblici, demanio e Peba e Andrea Arosio ne prende varie (Partecipazione, trasparenza e legalità, ma anche giovani, poi commercio e attività produttive, le politiche del lavoro e infine l’ufficio relazioni col pubblico, anche se la comunicazione è in capo al sindaco). All’ex sindaco Antonio Velluto, leader e fondatore di Cologno Libera, la civica di Zanelli, va un maxi assessorato che, nei fatti, ha in mano tutta la gestione e l’erogazione delle risorse pubbliche: Bilancio e programmazione, politiche sociali e inclusione. "La Giunta si riunirà nei prossimi giorni per deliberare in merito ai provvedimenti più urgenti e rimasti in pausa a causa del commissariamento".