Al Cineforum tutti i successi della stagione

È partita la seconda tranche della rassegna del Cineforum di Bresso con film d’autore e altri più mainstream: da Barbie a Oppenheimer, da Nanni Moretti a Ken Loach con appuntamenti che terranno compagnia agli spettatori tutti i giovedì alle 21 fino ad aprile. Giovedì ha riacceso il proiettore “Io Capitano“ di Matteo Garrone. Il prossimo appuntamento sarà il 18 gennaio con “Il corsetto dell’imperatrice“ di Marie Kreutzer, che offre un inedito ritratto della principessa Sissi ben lontano dalle note fiabesche della trilogia degli anni Cinquanta con Romy Schneider. A febbraio la sala di via Isimbardi proporrà “Ritorno a Seul“ (1 febbraio), “The Old Oak“ (8 febbraio), l’ultima fatica di Ken Loach sulla popolazione fragile di una cittadina ex industriale che si trova ad accogliere i migranti e a fare i conti con la sua capacità di solidarietà e umanità, “Il sol dell’avvenire“ di Nanni Moretti (15 febbraio), il thriller acclamato dalla critica “Anatomia di una caduta“ (22 febbraio) e “Passages“ (29 febbraio). Marzo si aprirà con il fenomeno del cinema italiano “C’è ancora domani“ di Paola Cortellesi, che sarà proposto il 7 in occasione della programmazione per la Giornata della donna. A seguire “Animali selvatici“ (14 marzo) e “Godland nella terra di Dio“ (21 marzo). Il 4 aprile arriva Antonio Albanese con “Cento Domeniche“, che racconta come una vita semplice possa essere sconvolta in pochissimo tempo. La rassegna si conclude con due film diventati, per ragioni diverse, dei cult: l’11 aprile sarà proiettato “Barbie“, il film più rosa del secolo che propone una riflessione in chiave moderna e originale sul patriarcato, mentre il 14 aprile sarà la volta di Christopher Nolan e del suo film sul padre della bomba atomica “Oppenheimer“ (nella foto), pluripremiato dai Golden Globes. La.La.