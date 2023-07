Aiuti alle scuole e agli sfollati con i fondi raccolti dai Salesiani

Si sono trasformati in progetti più che concreti i fondi raccolti dalla comunità educativo pastorale delle Opere sociali Don Bosco di Sesto. Allievi, famiglie, insegnanti e salesiani del polo di viale Matteotti durante i mesi scorsi hanno contribuito con 38mila euro, che diventeranno un aiuto tangibile per programmi sociali sostenuti dai diversi settori dell’istituto scolastico. Così, con il sostegno della scuola sestese, ad esempio, è stato acquistato lo scuolabus per trasportare circa 400 studenti, provenienti dai 30 villaggi indiani delle zone rurali di Sayalkudi e permettere così alle famiglie più povere di garantire il proseguimento del percorso educativo dei propri figli. I fondi sestesi contribuiranno anche alla costruzione e all’allestimento di un laboratorio di meccanica a Luanda, capitale dell’Angola con 11 milioni d’abitanti: gli adolescenti che saranno accolti a Casa Muxima potranno avere un luogo sicuro in cui vivere, recuperare le carenze dell’istruzione di base e seguire tre anni di formazione professionale completa, così da poter guadagnare qualche soldo e abbandonare definitivamente la vita di strada. Sempre in ambito educativo, in Etiopia, continueranno le opere per la scuola elementare Meskelle Yesus di Dilla, che offre ai bambini più poveri un’istruzione di qualità, garantisce un pasto al giorno e fornisce l’educazione igienico-sanitaria necessaria. Qui le risorse raccolte dai Salesiani di Sesto serviranno per la sostituzione degli attuali bagni, insufficienti per una popolazione di mille allievi. Infine, non poteva mancare l’Ucraina nei progetti solidali. Con il sostegno delle Opere sociali Don Bosco si è contribuito alla creazione di uno spazio polifunzionale da adibire a rifugio e alle varie attività organizzate dai Salesiani di Kiev a supporto degli sfollati interni. Quando la guerra sarà finita, i Salesiani hanno già in mente di convertire il rifugio in un piccolo teatro sotterraneo.

Laura Lana