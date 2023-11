Aiuti a famiglie e natalità: Italia sempre fanalino di coda nella Ue

Melograni

Cara signora Paola, ho due figli e 2 nipoti (purtroppo sia il maschio che la femmina potevano averne altri ma non li hanno voluti). Io credo che una famiglia con un figlio unico abbia più problemi di relazione. I miei figli sostengono che si tratta in primo luogo di una questione economica e che non si possono permettere di avere altri pargoli ma con i miei risparmi e la mia pensione e la reversibilità di mio marito (sono stata una insegnante e adesso vivo per i miei piccoli maschietti) io sostengo in modo concreto i bilanci familiari miei due figli. L’unica mia passione rimane la lettura, in particolar modo dei quotidiani e me ne concedo ben due al giorno:leggo dovunque della gravissima situazione demografica del nostro Paese ed ero (e sono convinta) che anche attraverso i miei sforzi economici un po’ di aiuto da parte mia ha contribuito a far sì che ci siano stati nuovi nati (almeno i miei nipoti!). Ma non basta! come si comportano gli altri Paesi Europei? il governo guidato da Meloni( anche lei con un figlio soltanto) aveva promesso un impegno reale.. . ma non mi pare sia cambiato nulla.Nonna Firmina.

Cara prof! Senza i nonni il welfare italiano diventerebbe una voragine, non trovo altra definizione: i nonni fungono da babysitter,insegnanti, doposcuola, autisti, bancomat! I governi che si sono succeduti non hanno fatto nulla per cambiare le cose. Se compariamo la spesa per le famiglie di altre nazioni Ue la Francia destina il 3,4 del Pil a questa spesa, così pure Svezia e Polonia. L’Ungheria, che certo non se la passa come noi, il 3,1… e l’Italia (appena sopra la Spagna) soltanto l’1,9 per cento.Noi siamo e rimaniamo il Paese europeo più vecchio e con la più grande forbice tra morti e nuovi nati. Non esistono altre soluzioni che favorire una emigrazione controllata e governata e un aumento di spesa per le famiglie.Se non si prendono immediatamente le misure necessarie l’Italia è destinata alla cancellazione. Sua Nonna Paola.

