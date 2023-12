Ai disabili mille euro nel nome di Alessio

Un assegno di mille euro per i progetti scolastici dell’istituto Alessandrini, in memoria di Alessio Menegoli, attivissimo volontario dell’associazione Monelli Ribelli, che ha organizzato la donazione, recentemente e improvvisamente scomparso a soli 48 anni. Alessio era "l’anima, il cuore pulsante dell’associazione – dicono in coro i Monelli Ribelli –, vulcanico, sensibile, generoso, sempre a disposizione del prossimo e dei più fragili". L’obiettivo dell’associazione è aiutare le persone con disabilità e autismo, oltre a sostenere le famiglie con bambini autistici attraverso supporto psicologico e corsi per insegnanti e genitori per affrontare questa disabilità, rendendola "una risorsa e mai un handicap. Il nostro motto è: nessuno deve mai restare indietro", sottolineano i volontari, guidati dal presidente Davide Bertoletti. "Alessio amava la concretezza e faceva del bene senza chiedere mai nulla in cambio – racconta la volontaria Daniela –. Era anche un poeta e da pochi mesi aveva pubblicato il suo primo libro, scrivendo versi anche sull’autismo. Un uomo eccezionale, rimarrà sempre nei nostri cuori". Fra.Gri.