Agricoltori in Aula, Corso di Coldiretti per Accogliere Studenti e Professori di Sostegno

Agricoltori fra i banchi per imparare ad accogliere studenti e professori di sostegno, 40mila casi di autismo fra hinterland, Brianza e Lodigiano - stime Istat proiettate sul territorio dal sindacato - hanno spinto Coldiretti a lanciare il primo corso per insegnare l’approccio giusto ai titolari di fattorie didattiche. Le prime lezioni sono state un successo e a settembre si fa il bis. "Obiettivo dell’iniziativa - spiega Raffaele Dondoni, presidente di Terranostra interprovinciale, l’associazione per l’agriturismo, l’ambiente e il territorio della categoria - è migliorare l’inclusione dei bambini e dei ragazzi speciali e con disabilità nelle nostre attività". "Per questo - aggiunge Maria Antonia Ceriani, responsabile del gruppo Donne Impresa - il percorso “Conoscere l’autismo e migliorare l’inclusione” non si fermerà qui, ma proseguirà anche dopo l’estate con nuovi approfondimenti, proprio alla luce dell’incidenza che i disturbi di questo genere hanno nella società e in particolare a scuola". È nato così il kit per accompagnare gli allievi e i docenti che li aiutano alla scoperta della campagna, una soluzione pensata apposta per loro.

Il percorso si è sviluppato in tre tappe e sarà così anche in futuro: la prima on-line ad aprile, la seconda, a maggio, in presenza all’agriturismo "Le Cave del Ceppo" a Trezzo sull’Adda e quella finale a Cascina Claudina, a Truccazzano. In cattedra, Arianna Venturini, psicologa e analista comportamentale che ha aiutato i coltivatori ad addentrarsi nel fenomeno. Così, dopo i supermercati aut-friendly arrivano anche le cascine “aperte”, "segno del cambiamento di mentalità che si sta facendo strada dappertutto dopo il boom di PizzAut, i ristoranti fondati da Nico Acampora, uno a Cassina l’altro a Monza, per dare lavoro "a giovani prima dimenticati".

Barbara Calderola