Agosto, Croce rossa ti conosco La solidarietà non va in vacanza

di Massimiliano Saggese

Volontari in agosto? Noi ci siamo. Sono oltre cento le persone che dedicano il loro tempo per aiutare il prossimo alla Croce rossa anche in piena estate, quando le città si svuotano e le famiglie e i giovani sono in vacanza. "Non mi pesa assolutamente essere qui e dedicare il mio tempo alle attività sociali – racconta Sara Infantino, volontaria di 18 anni. Sono impegnata nell’attività dell’unità di strada, dove supportiamo i senzatetto, e alla mensa di Bresso dove servo i pasti agli immigrati e consegniamo il “pane solidale” alle famiglie bisognose della nostra città. Ai miei coetanei dico di provare questa bella esperienza, è un percorso di crescita, conoscenza e arricchimento personale". Sul territorio sono attivi tutti i servizi, dall’emergenza 118 alla distribuzione di generi alimentari alle famiglie in difficoltà, dal ritiro dei prodotti freschi dai supermercati all’orto solidale coltivato dai detenuti del carcere di Opera", spiega Danilo Esposito, infaticabile presidente della Cri di Opera. "Sono presente anche in agosto – dice il 19enne Alberto Palmira, volontario da qualche anno –. Ho sempre voluto fare questa attività, per dare una mano alle persone in difficoltà e per risolvere i vari problemi insieme. È un mondo tutto da scoprire cui vale la pena dedicare il proprio tempo". Basta un sorriso o una manifestazione di apprezzamento e gratutudine ("Siete delle belle persone") per gratificare i giovanissimi volontari. "Per scelta siamo sempre stati in città in questo mese – racconta Milena Scabini, ex medico di base ora in pensione – e ora sono qui con mio marito a prestare servizio. Mi occupo nello specifico di tutela ambientale e in sinergia con il Comune e la Protezione civile abbiamo avviato delle azioni per contrastare l’abbandono della plastica nelle campagne. Croce rossa negli ultimi anni sta monitorando il cambiamento climatico, con estati sempre più calde che creano problemi soprattutto alle persone anziane anche sul nostro territorio". Potenziate l’attività dedicata all’unità di strada e la vicinanza alle persone anziane su richiesta. "Ai miei coetanei dai capelli bianchi che si sentono soli dico di venire a trovarci – spiega Fabrizio Motta, direttore sanitario –. Da noi possono trovare qualcosa da fare socialmente utile e possono sentirsi attivi. Questo è un mondo dalle mille sfumature, tutto da scoprire. Certo l’attività quando fa molto caldo è faticosa. Per questo monitoriamo con attenzione la salute e la sicurezza dei volontari: sono i nostri caposaldi".