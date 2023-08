Agosto a Cernusco: Nessuno Resti Solo - Il Segretariato Sociale è Aperto

I servizi d’emergenza a Cernusco non vanno in vacanza. Chi è in difficoltà può lanciare l’Sos al Segretariato sociale e trovare un volto amico anche nei giorni più sguarniti dell’anno. Lo sportello in piazza Unità d’Italia di prima accoglienza, ascolto, informazione e orientamento è sempre aperto. Riceve il lunedì dalle 14 alle 17 su appuntamento ([email protected] 02-9278252 ) o il venerdì dalle 10 alle 12 con accesso libero. Dopo il colloquio gli esperti valutano la necessità di presa in carico o di approfondimento da parte degli assistenti sociali. È il primo passo di un percorso che a volte dura molto tempo. La scelta di "non abbandonare mai chi è in difficoltà ha uno scopo preciso: evitare che i problemi prendano il sopravvento in un momento, e vacanze, in cui molti si sentono più soli del solito".Bar.Cal.