Milano, 27 ottobre 2020 - Resta ancora in pericolo di vita il tunisino 50enne aggredito a pugni e calcidomenica, alle 18 circa, in via Laura Ciceri Visconti, zona piazza Insubria. I carabinieri, coordinati dal pm Alessia Menegazzo, stanno ascoltando in queste ore una importante testimonianza. Perché c’è qualcuno che ha visto in faccia l’aggressore. É un bambino. Per ora c’è il massimo riserbo da parte degli investigatori soprattutto per proteggere il minore, presenza casuale, l’episodio sarebbe riconducibile a un regolamento di conti tra bande che si contendono la piazza dello spaccio, ma non solo.

Gli inquirenti ipotizzano qualche altro interesse legato al racket del commercio. Pochi minuti dopo l’aggressione consumata in modo così violento da ridurre l’uomo in fin di vita, tutti i commercianti che stavano davanti al luogo in cui si è consumato l’accoltellamento hanno abbassato la saracinesca, anche prima dell’orario di chiusura, si sono dileguati per non essere coinvolti in alcun modo e per il timore di testimoniare. Evidentemente sono in molti a sapere chi gestisce gli affari illeciti. Il tunisino è arrivato al San Paolo in condizioni molto gravi ed è stato intubato e portato in Rianimazione. L’ultima aggressione nella zona risale a qualche mese fa. Erano stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco contro un bar gestito da un uomo cinese, il primo a dileguarsi domenica.

Su Facebook Francesco Rocca, presidente della Commissione Sicurezza del Municipio 4 aveva già segnalato situazioni di illegalità in via Ciceri Visconti, evidenziando la continua presenza di spaccio di droga, aggressioni e risse continue, mancava la sparatoria. "Milano fuori dai Bastioni è Far West". Sull’accaduto era arrivata anche una richiesta dal Comitato di Quartiere Insubria-Molise-Varsavia che invitava le forze dell’ordine a potenziare i controlli.

Lo scorso settembre un padre di famiglia era stato brutalmente accoltellato all’altezza del civico 10 di via Ciceri Visconti da una banda di balordi maghrebini solo per essere stati rimproverati. "Il tratto della via fra il civico n. 2 e n. 8 della via a pochi passi da piazza Insubria viene utilizzato da sempre come deposito di scooter rubati", scrivono ancora i comitati di quartiere. Domenica sera l’ennesimo episodio violento, legato microcriminalità di quartiere che però sta diventando davvero allarmante.