Aggressione ai passanti con il Corano in viale Monza, l’arrestato al gip: “Sono un soldato di Allah”

Milano, 17 ottobre 2023 – “Sono un soldato di dio di Allah mentre gli altri sono soldati del diavolo”. Così ha risposto al gip Livio Cristofano Ibrahim Tawfik, il 33enne egiziano residente in via Garibaldi a Legnano, arrestato per aver aggredito il passante sudamericano in viale Monza a Milano, al grido di ‘Allah Akbar’ e con il Corano in mano.

Condannato in via definitiva nel 2021 come scafista, uscito dal carcere dopo sentenza definitiva nel 2017. Dopo aver lasciato il carcere di Pozzallo, in provincia di Ragusa, in Sicilia, si è spostato a Milano. Poi, è stato in Germania e in Francia. Infine, è tornato nel capoluogo lombardo per “compiere il suo piano" come soldato di Allah. Lo scorso luglio è stato arrestato per rientro illegale e poi liberato è rimasto a Milano.

Ora, per il 33enne è stato convalidato il carcere a Milano. E sarà valutata la possibilità di una perizia psichiatrica perché ha evidenti problemi psichiatrici. Non c'è collegamento tra la sua aggressione e la manifestazione pro Palestina che era in corso sabato, sempre nel capoluogo lombardo.