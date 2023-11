Aggressione in metrò. Chiede informazioni poi spacca il gabbiotto

Ancora un’aggressione in metropolitana. Ancora un assalto senza un perché, a riaccendere i riflettori su un tema particolarmente sentito dai lavoratori di Atm e già al centro di polemiche negli anni scorsi. Nel tardo pomeriggio di venerdì, un ventisettenne di origine salvadoregna si è avvicinato alla postazione Atm vicino ai tornelli della fermata Bisceglie della linea rossa e ha chiesto informazioni a un’addetta dell’azienda trasporti, una quarantaquattrenne italiana. Poi, senza un apparente motivo, ha preso una delle colonnine di ferro che indicano il percorso da seguire nel mezzanino e lo ha scagliato contro i vetri del gabbiotto, mandandolo in frantumi. La donna, che per fortuna non ha riportato ferite, è riuscita ad allertare i colleghi della centrale operativa, che a loro volta hanno chiamato il 112. Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura sono riusciti a bloccare non senza fatica il ventisettenne, che ha provato a colpirli con calci e pugni e poi a danneggiare senza riuscirci gli interni della Volante durante il trasporto in via Fatebenefratelli. L’uomo è stato arrestato per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. La dipendente Atm, in stato di agitazione dopo il raid, è stata accompagnata per precauzione in ospedale, dov’è stata visitata dai medici e subito dimessa.

Esattamente un mese fa, il 12 ottobre, un raid analogo era andato in scena poco prima delle 15 alla fermata Duomo: due diciassettenni di origine tunisina erano stati bloccati da un operatore di stazione perché sprovvisti di biglietto. Il dipendente Atm aveva richiesto l’intervento della polizia perché i minorenni si rifiutavano di fornire le proprie generalità, indispensabili per compilare le multe. Dopo qualche minaccia e urlando "Noi non paghiamo", i ragazzini avevano colpito al petto con un paio di pugni il quarantottenne, poi accompagnato in codice verde in ospedale. Gli agenti avevano indagato per resistenza a pubblico ufficiale sia i diciassettenni che un ventitreenne egiziano, fermato con l’utilizzo dello sprau al peperoncino dopo che aveva cercato di aggredire i poliziotti.

Nicola Palma