Aggressione e maxi bottino Richard Mille da 250mila euro rapinato a Porta Venezia

Ancora una rapina di orologi in centro. Stavolta, però, i due banditi hanno agito a piedi e a volto scoperto, accerchiando la vittima e derubandola del cronografo che aveva al polso sinistro. L’ennesimo raid è andato in scena alle 20 di domenica all’angolo tra viale Vittorio Veneto e via Settala, in zona Porta Venezia: un cinquantatreenne di origine bulgara, residente in città, ha riferito alla polizia di essere stato aggredito alle spalle da un uomo, che l’ha colto di sorpresa mentre stava camminando sul marciapiedi, e derubato da un complice, che con uno strappo violento si è impossessato del suo Richard Mille da 250mila euro. Poi i due sono scappati a piedi. Il cinquantatreenne, che per fortuna non ha riportato ferite, non ha chiamato subito il 112 per dare l’allarme, ma ha preferito recarsi in un secondo momento all’ufficio denunce della Questura per segnalare quanto accaduto.

Gli agenti di polizia hanno subito avviato gli accertamenti investigativi per ricostruire con esattezza la dinamica: un aiuto determinante alle indagini potrebbe arrivare dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Il modus operandi dei rapinatori lascia pensare che non si tratti di un colpo da trasfertisti, che di solito si muovono in motorino e prendono di mira conducenti di auto di grossa cilindrata. Proprio qualche giorno fa, gli specialisti della Squadra mobile ne hanno fermati due, i pregiudicati napoletani Antonio Perrucci e Patrizio Agnellino, rispettivamente di 39 e 41 anni, accusati di cinque blitz a segno e uno tentato tra il 28 settembre 2022 e il 3 febbraio 2023.

Nicola Palma