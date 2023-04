Tenta furto in appartamento in via Padova e aggredisce carabinieri: fermato con il taser

Milano, 3 aprile 2023 – La segnalazione di un tentativo di furto in appartamento. L'aggressione ai carabinieri con il cavalletto di una moto. E il colpo di taser per immobilizzare il ragazzo. È la sequenza di un movimentato intervento dei militari del Radiomobile andato in scena stamattina, che si è concluso con l'arresto di un ventiduenne marocchino per tentato furto in abitazione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

L'intervento

Gli investigatori dell'Arma sono stati inviati in via Padova, dopo che alcuni residenti di uno stabile avevano riferito che un ragazzo stava forzando le porte di due appartamenti. Al loro arrivo, i carabinieri hanno trovato il giovane nordafricano in strada, in forte stato di agitazione e con il cavalletto di una moto in mano. I militari hanno provato a tranquillizzarlo, ma il ventiduenne ha cercato più volte di colpirli con il pezzo di ferro; poi sono riusciti a immobilizzarlo, ma nella colluttazione il marocchino ha morso un militare a un avambraccio.

Il taser

A quel punto, un altro carabiniere ha impugnato la pistola elettrica in dotazione e ha sparato i dardi, colpendo il ragazzo all'addome e a un braccio, per poi ammanettarlo. Il militare ferito è stato trasportato in codice verde all'istituto clinico Città Studi, mentre l'arrestato è stato visitato sul posto dai sanitari di Areu (come prescrive la procedura per l'utilizzo del taser) e poi accompagnato nelle camere di sicurezza della caserma Montebello, in attesa della direttissima di domani mattina.