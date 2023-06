Aggressione ad un agente di Polizia Locale a Milano, la Fp Cgil chiede un incontro urgente

"Ancora una volta ci troviamo a segnalare l’ennesimo episodio di una aggressione ad un agente di polizia locale". Lo scrive Giovanni Molisse, segretario Fp Cgil del Comune di Milano. "Il 16 giugno - spiega Molisse - una pattuglia, mentre si trovava in via San Gregorio, è intervenuta per difendere un cittadino aggredito da una persona che si è poi rivelata essere alterata e in stato di disagio psicologico. L’aggressore ha tirato con gran forza un pugno ad uno degli agenti di polizia locale della pattuglia che è svenuto ed è caduto per terra: per fortuna l’agente non ha riportato conseguenze fisiche gravi ma l’intensità del colpo ricevuto ha causato una prognosi di sette giorni". Secondo la Cgil, "il numero degli agenti è insufficiente per svolgere ruoli propri, figuriamoci ruoli sussidiari che nel tempo sono sempre aumentati. Dobbiamo mettere in evidenza come sia necessario intervenire sulla formazione costante e continua di tecniche operative, affinché gli operatori di PL possano agire nel modo più corretto, a tutela dei cittadini e di se stessi nello svolgimento delle proprie mansioni, che però devono avere regole di ingaggio chiare e precise rispetto alle mansioni da svolgere". "Il Comune di Milano - conclude Molisse - deve tutelare tutti: le cittadine e i cittadini ma anche i propri dipendenti a partire dagli agenti di polizia locale". La Fp Cgil annuncia che "chiederà all’Amministrazione comunale un apposito incontro sindacale urgente".