Milano, 2 novembre 2019 - Botte a un ragazzo di 28 anni per rubargli il cellulare. Tre uomini sono stati arrestati dalla polizia in via Montegrappa, a Milano, per rapina aggravata. I tre, un egiziano di 18 anni, un turco di 22 e un moldavo di 19 avevano malmenato un giovane per rubargli il telefonino.

I tre sono stati notati dalla polizia mentre venivano inseguiti da due persone. Fermati, i due inseguitori hanno affermato di aver assistito a una rapina perpetrata dai tre fuggiaschi. Una sesta persona si è poi avvicinata confermando di essere il 28enne che era appena stato rapinato e malmenato. Il cellulare è stato trovato in mano a uno dei tre rapinatori.